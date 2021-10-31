Фото отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи
Диван на колесах задержали в Сочи. Он разъезжал по улицам курорта. Об этом сообщает отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.
Отмечается, что полицейские изъяли и поместили самодельное средство передвижения на охраняемую стоянку.
- На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, - рассказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что установить модель двигатель и остальных механизмов дивана на колесах при внешнем осмотре не удалось. В отношении водителя составлен административный протокол за езду без ремней безопасности.
Ранее в социальных сетях разлетелось видео. На записи видно, как компания молодых людей разъезжают по улицам Сочи на диване на колесах.