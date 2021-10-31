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Происшествия31 октября 2021 15:42

Частный дом сгорел в Сочи

Возгорание произошло в Хостинском районе
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Частный дом сгорел в Сочи

Частный дом сгорел в Сочи

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Частный дом вспыхнул в воскресенье, 31 октября, в Сочи. Пожар случился в Хостинском районе.

По словам очевидцев, строение находилось под трассой. Из-за возгорания на дороге ухудшилась видимость – магистраль заволокло дымом.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 13:21. Спустя восемь минут на место уже прибыли первые пожарные расчеты.

- Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, - сказали КП - Кубань в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пожар тушили 16 человек и 6 единиц техники. Уже в 14:18 было ликвидировано открытие горение. Спустя час спасатели устранили последствия возгорания.