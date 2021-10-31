Фото: admkrai.krasnodar.ru

Новые ковидные ограничения появятся на Кубани с 1 ноября. Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Отмечается, что отдельным категориям граждан будет предписан режим самоизоляции. Точки общественного питания будут работать до 23:00.

Какие новые ограничения будут действовать на Кубани с 1 ноября:

– Кубанским компания необходимо перевести на удаленку сотрудников старше 65 лет, невакцинированных жителей не моложе 60 лет, людей с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями.

– Людям с заболеваниями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и прочими хроническими заболеваниями;

- Жителя Кубани старше 65 лет и невакцинированным людям не моложе 60 лет требуется соблюдать режим самоизоляции.

Отмечается, что в постановлении есть сразу несколько исключений. Это обращение за экстренной медицинской помощью, поход на работу и в магазин, вынос мусор, выгул домашних животных, прогулки с детьми во дворе и так далее.

С полным списком исключений можно ознакомиться на сайте администрации Краснодарского края.

Также с 1 ноября точки общепита переходят на новый режим работы: с 6:00 до 23:00, а кубанским предприятиям рекомендовано давать сотрудникам два выходных или добавлять два дня к отпуску при вакцинации.