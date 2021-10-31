В Новороссийске завершились съемки сериала с Еленой Яковлевой Фото: instagram.com/dog_nvrsk/

В Новороссийске завершились съемки сериала с Еленой Яковлевой. Она сыграла главную роль в новой картине. Об этом сообщил дрессировщик Игорь Кацуба. Его собака Сири стала одной из героинь сериала.

Напомним, что съемки в городе-герое начались еще в июле. Они длились четыре мяча с небольшими перерывами.

- Позади 34 съемочных дня, первая смена была 17 июля! Иногда приходилось находиться на съемочной площадке с раннего утра и до позднего вечера, а иногда приезжали на 20 минут ради одной сцены, - рассказал в социальных сетях Кацуба.

Он отметил, что его пес часто выполнял задания режиссера без всяких подсказок.

- А иногда было сложно придумать как выполнить поставленную задачу, – резюмировал мужчина.

Дрессировщик добавил, что после съемок он уже получил несколько предложений о сотрудничестве, но отказал режиссерам.