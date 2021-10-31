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Спорт31 октября 2021 18:51

ПФК "Кубань" вернул победу городу

ВАСИЛИЙ МХИТАРЯН
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Фото предоставлено героем публикации

Фото предоставлено героем публикации

ПФК "Кубань" одержал волевую победу над "Енисеем" - 2:1. Тем самым он вернул победу городу Краснодар, которую вчера упустил ФК "Краснодар" в матче премьер-лиги с ФК "Крылья Советов", уступив сопернику 0:1 на домашнем стадионе.

Игра ПФК Кубань проходила без зрителей, согласно Указа Губернатора Краснодарского края.

Голы забили:

Андрей Козлов на 73' и Василий Алейников на 77'.

Поздравляем команду и болельщиков с очередной Победой.

Фото предоставлено героем публикации

Фото предоставлено героем публикации