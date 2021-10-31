ПФК "Кубань" вернул победу городу

Фото предоставлено героем публикации
ПФК "Кубань" одержал волевую победу над "Енисеем" - 2:1. Тем самым он вернул победу городу Краснодар, которую вчера упустил ФК "Краснодар" в матче премьер-лиги с ФК "Крылья Советов", уступив сопернику 0:1 на домашнем стадионе.
Игра ПФК Кубань проходила без зрителей, согласно Указа Губернатора Краснодарского края.
Голы забили:
Андрей Козлов на 73' и Василий Алейников на 77'.
Поздравляем команду и болельщиков с очередной Победой.
Фото предоставлено героем публикации