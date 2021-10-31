Частный дом горел в Краснодаре Фото: Николай ХИЖНЯК

Частный дом горел в Краснодаре. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Сообщение о возгорании на улице Ставропольской поступило на пульт дежурного в 15:58. Спустя несколько минут на место прибыли первые пожарные расчеты.

- Площадь возгорания составила 150 квадратных метров, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что пожар был ликвидирован в 17:36. Участие в тушении принимали 25 человек и 5 единиц техники.