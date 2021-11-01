Погода на 1 ноября 2021 года в Краснодаре: воздух прогреется до плюс 20 градусов Фото: krd.ru

Резкое потепление ожидается на Кубани в ближайшие дни. По словам синоптиков, на побережье Черного моря воздух прогреется до плюс 24 градусов, в Краснодаре – до 20. Этот показатель станет одним из самых высоких в регионе за месяц.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 1 ноября 2021 года в Краснодаре.

- Ожидаем, что максимальная температура воздуха в понедельник составит 20 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в Краснодаре ожидается небольшое усиление ветра. На пике его порывы будут достигать 7 м/с.