В Краснодаре по двум улицам изменят схему движения транспорта

В Краснодаре изменят схему движения по двум улицам Фото: krd.ru

В Краснодаре для водителей введут новые правила движения по двум дорогам. Изменения запланированы по улицам 40-летия Победы и Володи Головатого. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, по улице 40-летия Победы на пересечении с Московской при движении со стороны Российской запретят левый поворот. А по улице им. Володи Головатого на перекрёстке с Красной уберут «островок безопасности».

- Мероприятия направлены на повышение безопасности дорожного движения, а также на повышение их пропускной способности. Будут заранее установлены предупреждающие дорожные знаки, - сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Изменения организации движения проведут в ночь с 6 на 7 ноября.