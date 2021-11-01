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Общество1 ноября 2021 8:19

В Краснодаре по двум улицам изменят схему движения транспорта

Изменения запланированы по улицам им. 40-летия Победы и им. Володи Головатого
Светлана ОВДЕЙ
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В Краснодаре изменят схему движения по двум улицам Фото: krd.ru

В Краснодаре изменят схему движения по двум улицам Фото: krd.ru

В Краснодаре для водителей введут новые правила движения по двум дорогам. Изменения запланированы по улицам 40-летия Победы и Володи Головатого. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, по улице 40-летия Победы на пересечении с Московской при движении со стороны Российской запретят левый поворот. А по улице им. Володи Головатого на перекрёстке с Красной уберут «островок безопасности».

- Мероприятия направлены на повышение безопасности дорожного движения, а также на повышение их пропускной способности. Будут заранее установлены предупреждающие дорожные знаки, - сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Изменения организации движения проведут в ночь с 6 на 7 ноября.