Тротуар по улице Автолюбителей ремонтируют в Краснодаре

Завершить работы планируют до 17 декабря Фото: telegram-канала @krd.ru

В Краснодаре по улице Автолюбителей ремонтируют тротуар. Работы запланированы на трех участках дороги, сообщает пресс-служба городской администрации.

В частности, на двух – от улице Артезианской до улицы Кружевной протяженность 440 метров и от улицы Кружевной до улицы им. Валерия Гассия протяженностью 430 м – увеличат пешеходную зону до трех метров. Кроме того, на участке от улицы им. Василия Мачуги до улицы Гидростроителей в 782 м построят новый тротуар.

- Работы по улице Артезианской уже стартовали. Завершить ремонт тротуара запланировано до 17 декабря, - сообщили в пресс-службе городской администрации.