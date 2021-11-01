В Абрау-Дюрсо оборудуют почти километровую новую пешеходную зону

В Абрау-Дюрсо оборудуют новую пешеходную зону Фото: Дмитрий Лифанцев

В Абрау-Дюрсо планируют оборудовать новую пешеходную зону. Протяженность новой полосы составит 923,5 метра. Об этом накануне сообщил мэр Новороссийска Игорь Дяченков в своем Instagram-аккаунте.

- Согласно проекту, прогулочная зона расположится вдоль озера Абрау и будет разделена на три участка. В ходе работ укрепят береговую линию, оборудуют освещение и пешеходные дорожки. На реализацию проекта отведено чуть больше года, - говорится в публикации главы города.