В Сочи при проверке общепитов выявлено четыре нарушения по соблюдению антиковидных мер

В Сочи проверяют общепиты на соблюдение антиковидных требований Фото: Алексей Булатов

В Сочи с 30 октября вступили в силу новые ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией. Мониторинговые группы проверили уже более 100 общепитов, в четырех из которых зафиксированы нарушения. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Проверка проведена и в аэропорту Сочи. Подчеркивается, что в заведениях общественного питания соблюдаются введенные предписания. Для посетителей расположены средства индивидуальной защиты – маски и санитайзеры, соблюдается масочный режим и социальная дистанция.

Напомним, в регионе с 30 октября по 7 ноября введены новые коронавирусные ограничения. Для посещения досуговых мест необходимо предоставить QR-коды. Для нарушителей постановления предусмотрены штрафы до 500 тысяч рублей или закрытие организации на срок до 90 дней.