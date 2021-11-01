В Усть-Лабинском районе Кубани служебно-розыскная собака помогла найти пропавшую женщину

Благодаря немецкой овчарке по кличке Тайра удалось разыскать пропавшую женщину Фото: пресс-служба МВД по Краснодарскому краю

В Усть-Лабинске служебно-розыскная собака помогла найти пропавшего без вести человека. Женщина, страдающая психическим заболеванием, ушла из дома, но обратно найти дорогу не могла, сообщает пресс-служба регионального МВД.

В дежурную часть обратилась пенсионерка, сообщив о пропаже 44-летней дочери с психическим заболеванием. Женщины не было дома несколько часов. В поисках пропавшей задействовали сотрудников полиции, в том числе младшего инспектора-кинолога Сергея Дудкина со служебной собакой по кличке Тайра. Немецкая овчарка привела правоохранителей к месту, где находилась пропавшая.

- Женщина ходила вдоль проезжей части и не могла самостоятельно найти дорогу домой. Полицейские отвезли ее к матери, в настоящее время жизни и здоровью женщины ничего не угрожает, - говорится в сообщении пресс-службы.