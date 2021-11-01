Более 240 протоколов за несоблюдение антиковидных ограничений составлено в Краснодаре за два дня

В Краснодаре соблюдение режима ограничений контролируют 30 мониторинговых групп Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре соблюдение режима ограничений контролируют 30 мобильных групп. Так, за два дня в городе уже составили 243 административных протокола за нарушения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

— Сотрудники полиции, администрации и казачества патрулируют скверы, парки, площади города. Они проводят разъяснительные беседы с жителями и гостями Краснодара о необходимости соблюдать меры предосторожности против COVID-19: надевать маски в общественных местах и транспорте, выдерживать социальную дистанцию. За грубые нарушения предусмотрены штрафы, — отметил начальник управления общественной безопасности и правопорядка Виталий Косенко.

Кроме общественных территорий, мониторинг проводится и в транспорте. Составлено уже шесть протоколов на водителей.

Усилена и дезинфекция общественных мест. За выходные в краевом центре обработано более 1,5 тысячи остановок и свыше 150 территорий.

Напомним, на Кубани с 30 октября по 7 ноября объявлены дополнительные выходные в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. С 25 октября в регионе введены новые антиковидные ограничения, которые с 1 ноября усилены: невакцинированные жители Краснодара старше 60 лет должны соблюдать режим самоизоляции.