Меры для борьбы с вредителями экзотических растений разработали в Сочи Фото: telegram-канал Алексея Копайгородского

Борьбу с вредителями экзотических растений проводят в Сочи. Разработанные меры по ликвидации насекомых обсудили накануне на совещании по вопросам защиты и сохранения субтропической растительности.

Так, в течение последних лет в городе-курорте появилось порядка 30 инвазивных вредителей, которые опасны для видов, растущих на Кавказе, также пальмам, кипарисам, каштанам.

Согласно разработанным мерам, в Сочи уже ведут работу с насекомыми. В частности, для борьбы с каштановой орехотворкой в апреле завезли энтомофагов торимуса, количество которых летом возросло в 10 раз. А для пальмового долгоносика, кипарисовой радужной златки и кружевницы дубовой применяют разрешённые средства.

- Поручил провести дополнительный инструктаж сотрудников организаций, которые обрабатывают зелёные насаждения в городе, активизируем и взаимодействие с управляющими компаниями. Считаю необходимым разработать актуальные стандарты озеленения для руководства застройщиками, благоустраивающими городскую среду, - отметил мэр города Алексей Копайгородский в своем telegram-канале.