Жительница Ейска предстанет перед судом за драку со знакомой, позже погибшей от травм Фото: Алексей Булатов

Жительница Ейска предстанет перед судом за драку со знакомой. Пострадавшая женщина скончалась от полученных травм. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как установило следствие, в августе текущего года женщины находились в гостях и выпивали. Между ними завязался конфликт: одна из собеседниц обвиняла другую в том, что та подавала в полицию заявления с жалобами на поведение. В результате обвиняемая несколько раз ударила жертву в голову. На следующий день пострадавшая скончалась от полученных травм.

- В настоящее время обвиняемая находится в заключении под стражей. Уголовное дело с собранными доказательствами направлено для рассмотрения в суд, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю.