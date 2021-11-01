Более 2,7 километра рельсов уложили на новой трамвайной линии Краснодара

На 68% готова новая трамвайна линия по улице Московской Краснодара Фото: krd.ru

Более 2,7 километра рельсошпальной решетки уложили на новой трамвайной линии Краснодара. На объекте по улице Московской также переустроили 340 м разворотного кольца. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

На новой трамвайной линии, в частности, сваривают стыки и балансируют путь. Продолжается и строительство подземных переходов: начинается второй этап.

— Завершается устройство ливневой канализации и дренажа для трамвайного полотна, монтаж опор контактной сети, прокладка питающих кабелей — для сетей освещения и тяговой подстанции. Работы идут по графику, — обозначили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Готовность новой трамвайной линии составляет 68%.