Водитель ДТП получил травмы при столкновении Фото: Сергей ГАПОН

Легковушка сбила мотоциклиста в Краснодаре. Водитель мопеда получил серьезные травмы, сообщают в пресс-службе городского МВД.

ДТП произошло накануне ночью на перекрестке улиц Красной и Бабушкина. Водитель авто Land Rover не перестроился и повернул налево. В это время навстречу по левой полосе ехал мотоцикл Yamaha, с которым и столкнулась иномарка.

- В результате аварии пострадал 24-летний водитель мотоцикла и госпитализировали, - сообщили в МВД Краснодара.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что мопедист пострадал в жесткой аварии в центре Краснодара. Он сам провоцировал ДТП.