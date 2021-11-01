В этом году акция "Ночь искусств" пройдет в онлайн-формате Фото: admkrai.krasnodar.ru

Онлайн-акция «Ночь искусств» 4 ноября стартует на Кубани. Всероссийское мероприятие приурочено ко Дню народного единства, сообщает пресс-служба краевой администрации.

IX ежегодная акция пройдет под девизом «Искусство объединяет», а в связи со сложной эпидситуацией и режимом повышенной готовности мероприятия переведены в дистанционный формат.

- Участники узнают о старинных традициях и особенностях быта народов, о национальных костюмах и блюдах традиционных кухонь, музыке и танцах разных регионов страны, - рассказали в пресс-службе администрации региона.

В частности, Театр Защитника Отечества запустит новый интернет-проект ко 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского, – «Литературная гостиная» в театре драмы им. М.Горького организуют квест от «Золушки» до «Пиковой дамы», а исторический парк «Россия – моя история» покажет сюжеты об истории Дня народного единства. Послушать виртуальные экскурсии и рассказы, арт-викторины и онлайн-концерты, лекции и мастер-классы могут все желающие.