Более 200 тысяч пассажиров примут на внеплановых выходных в аэропорту Сочи

Более 200 тысяч пассажиров обслужит на внеплановых выходных аэропорт Сочи Фото: Владимир Веленгурин

Более 200 тысяч пассажиров обслужит на внеплановых выходных аэропорт Сочи. Из них порядка 100 тысяч прибудут в город-курорт. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Более 100 тысяч воздушная гавань обслужит на вылет. А пассажиропоток в выходные дни, связанные с эпидситуацией, составит треть всего ноябрьского показателя. Так, в течение всего месяца аэропорт готовится обслужить свыше 600 тысяч человек.

Напомним, в регионе с 30 октября по 7 ноября объявлены внеплановые выходные из-за сложной эпидемиологической ситуации. В общественных местах, в том числе и аэропорту Сочи, необходимо предоставление QR-кодов о вакцинации.