На Кубани за последние сутки COVID-19 заболели 286 человек, в том числе 31 ребенок

40 пациентов скончались от COVID-19 за сутки на Кубани Фото: Олег Укладов

В Краснодарском крае за последние сутки COVID-19 подтвердился у 286 человек, в том числе у 31 ребенка. Самому младшему пациенту 4 месяца, самому старшему – 98 лет. Об этом сообщает региональный Оперативный штаб.

В частности, в Краснодаре заразились 64 человека, в Апшеронском районе – 25, в Ленинградском – 21, в Выселковском – 16. 15 заболевших выявлено в Павловском районе, 14 - в Армавире, 12 - в Кущевском районе. В Сочи зафиксировано 11 новых пациентов, в Крыловском, Лабинском и Усть-Лабинском муниципалитетах – по 10, в Туапсинском – 9.

- По 8 положительных тестов получено в Новороссийске, Анапе, Успенском и Новопокровском районах, 5 - В Геленджике заразились, по 4- в Белореченском, Отрадненском, Белоглинском районах. В Ейском, Каневском, Красноармейском муниципалитетах заболели по 3 человека, в Абинском, Староминском, Славянском – по 2. Наименьшее количество заболеваний зафиксировано в Калининском, Северском, Щербиновском, Новокубанском, Мостовском районах.

Всего за последние сутки от COVID-19 скончались 40 пациентов. На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 110 человек, на ЭКМО – 8.