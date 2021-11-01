Первую помощь мужчине с приступом эпилепсии оказали сотрудники ДПС в Ейске

Лейтенант полиции Владимир Валл и старший лейтенант полиции Валерия Ходаковская Фото: пресс-служба краевого МВД

Первую медицинскую помощь мужчине с приступом эпилепсии оказали сотрудники ДПС в Ейске. Ему стало плохо на одной из улиц, сообщает пресс-служба краевого МВД.

Так, сотрудники ГАИ проезжали по улице Советов, где к ним обратилась женщина с просьбой о помощи. На тротуаре лежал мужчина, упавший из-за приступа эпилепсии. Лейтенант полиции Владимир Валл и старший лейтенант полиции Валерия Ходаковская оказали первую медицинскую помощь, после чего передали врачам.

- Медики отметили, что благодаря грамотным и оперативным действиям правоохранителей жизни мужчины ничего не угрожает. Он пришел в сознание и в госпитализации не нуждался. Мужчина уже поблагодарил сотрудников за оказанную помощь, - говорится в сообщении пресс-службы МВД по Краснодарскому краю.