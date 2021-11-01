Около нового арт-объекта в парке Галицкого запретили ходить по газонам

Табличка появилась около арт-объекта. Фото: t.me/tvkrasnodar

9 октября стало известно, что в парке «Краснодар» завершилась работа над новым арт-объектом Абстракта. Инсталляции подготовил итальянский мастер. С первых дней открытия колонны времен античности, недоведенные до конца, стали местом притяжения.

Увидеть необычный арт-объект стремились сотни людей, ежедневно посещающие парк. Кто-то просто любовался Абстрактой, а кто-то спешил сделать еще и снимок на фоне новой достопримечательности.

Но не прошло и месяца со дня открытия, как посетителей попросили не ходить по газонам. По всей видимости, за пару недель люди испортили искусственную траву. Поэтому в нескольких метрах от арт-объекта установили предупреждающую табличку. За нарушителями, кстати, следят охранники.