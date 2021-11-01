Более полумиллиона рублей получил мужчина, подделавший документы о соцвыплатах, в Ленинградском районе Кубани

Житель Кубани подделал документы для получения социальных выплат Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 500 тысяч рублей получил мужчина, подделавший документы о социальных выплатах, в Ленинградском районе Кубани. Деньги мошеннику начислялись в течение трех лет, сообщает пресс-служба краевого МВД.

Так, местный житель подал в пенсионное учреждение фиктивные справки об инвалидности второй группы. Согласно документам, ему рассчитали выплаты, в том числе компенсацию взамен льгот по оплате жилья и услуг ЖКХ. Мошеннику удалось в течение трех лет «заработать» более полумиллиона рублей.

- Мужчина находится под подпиской о невыезде, уголовное дело в отношении злоумышленника передано в суд. Ему грозит до 6 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.