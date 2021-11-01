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Общество1 ноября 2021 13:05

Сочи Парк начал продажу абонементов на 2022 год

Он действует с момента покупки до 25 декабря 2022 года
Василий РЫЖОВ
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Сочи Парк начал продажу абонементов на 2022 год

Сочи Парк начал продажу абонементов на 2022 год

Годовой абонемент, позволяющий безлимитно кататься на аттракционах и посещать все шоу Сочи Парка, действует с момента покупки до 25 декабря 2022 года.

Билет позволяет приходить в Сочи Парк ежедневно, заплатив при этом стоимость, равную всего нескольких посещениям. К примеру, до 25 декабря 2021 года активно специальное предложение: годовой абонемент за 10 000 рублей. Действует в том числе в периоды тематических праздников и прогулочные дни, его «заморозка» не предусмотрена.

Абонемент является именным

Абонемент является именным

Абонемент является именным - пластиковый носитель с фотографией выдается владельцу в кассе тематического парка развлечений. Количество карт ограничено, оплатить заказ можно оффлайн или на официальном сайте парка sochipark.ru.

Кроме того, продолжают действовать тарифы «Сочи Парк. 2 дня», специальные предложения для именинников.

Подробнее о тарифах Сочи Парка можно узнать здесь.

СПРАВКА «КП»

Сочи Парк - первый в России тематический парк развлечений, идея которого основана на культурном и историческом богатстве России. Лучший открытый парк развлечений России и СНГ (премия «Хрустальное колесо», 2015-2021), входит в топ-25 лучших парков Европы (TripAdvisor), действительный член IAAPA. На площади 28 га расположены 24 аттракциона, отель-замок Богатырь, детский центр Страна Медведия, колесо обозрения, дельфинарий, зоопарк и другие объекты, проходит более 15 разножанровых шоу.