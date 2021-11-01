Автомобили Lada Granta закупили в несколько медучреждений Кубани Фото: пресс-служба краевого Минздрава

Шесть новых автомобилей поставили в больницы Кубани. Всего в текущем году для медучреждений закуплено 344 новых машин, сообщает пресс-служба краевого Минздрава.

В частности, новыми авто Lada Granta снабдили ЦРБ Ейского, Северского, Крыловского, Лабинского районов. Машины поступили и в амбулаторию №2 и городскую поликлинику №5 Новороссийска.

- Машины помогут врачам быстрее добираться до пациентов, доставлять необходимые лекарства и материалы в лаборатории. Всего в текущем году финансирование сферы здравоохранения составляет 3,7 миллиарда рублей. Средства, в частности, направлены на капремонт поликлиник, возведение ФАПов, покупку автотранспорта и медоборудования, - говорится в сообщении пресс-службы.