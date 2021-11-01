Планы 2021 года по нацпроекту «Производительность труда» выполнены на 100% на Кубани

На Кубани планы нацпроекта "Производительность труда" полностью выполнены в текущем году Фото: admkrai.krasnodar.ru

Планы нацпроекта «Производительность труда» выполнены на 100% на Кубани. Результаты достигнуты с опережением на четыре месяца. Об этом накануне рассказал первый вице-губернатор региона Игорь Галась.

– К сентябрю основные показатели нацпроекта мы выполнили. Количество предприятий, внедряющих принципы бережливости, возросло до 147, а 40 компаний вошли в нацпроект в 2021 году. Растет не только количество, но и экономическое благосостояние участников, улучшились показатели по выработке, времени протекания процессов и объемам незавершенного производства, – отметил Игорь Галась.

Наиболее востребованной отмечена программа «Лидеры производительности»: краю увеличили квоту со 101 до 177 сотрудников – это наивысший показатель среди регионов.

Напомним, Кубань работает в рамках нацпроекта «Производительность труда» с 2018 года. Порядка 248 предприятий должно быть привлечено к 2024 году.