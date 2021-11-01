Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия1 ноября 2021 14:00

Легковушка столкнулась с деревом в Гулькевичском районе Кубани

В результате ДТП водитель погиб
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Водитель легковушки погиб при столкновении с деревом на Кубани Фото: пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю

Водитель легковушки погиб при столкновении с деревом на Кубани Фото: пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю

Легковушка столкнулась с деревом в Гулькевичском районе Кубани. В результате ДТП водитель авто погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по краю.

Так, накануне ночью в хуторе Новопавловском муниципалитета водитель ВАЗ 2110222 не справился с управлением и съехал с дороги, после чего столкнулся с деревом. От полученных травм 38-летний мужчина скончался до приезда медиков.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о ДТП в центре Краснодара, в котором пострадал водитель мотоцикла. Иномарка сбила мопед, который ехал навстречу.