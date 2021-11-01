Мужчина, лежавший на проезжей части, погиб под колесами легковушки Фото: Сергей ГАПОН

Мужчина погиб под колесами легковушки в Курганинском районе Кубани. Он лежал на дороге в то время, как по трассе ехало авто. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому Краю.

Смертельное ДТП произошло в станице Новоалексеевской муниципалитета. 40-летний мужчина лежал на проезжей части. В это время «ВАЗ 21074» наехал на него, отчего тот получил серьезные травмы.

- Мужчина умер в больнице в течение суток. Все обстоятельства аварии выясняются, пешеход был в темной одежде без светоотражающих элементов. Сотрудники ГАИ при обследовании дороги выявили недостатки – отсутствие тротуара по нечетной стороне дороги, - сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что легковушка столкнулась с деревом в Гулькевичском районе Кубани. В результате ДТП водитель погиб.