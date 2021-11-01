Конкурс среди казачьих образовательных учреждений проходит на Кубани Фото: пресс-служба краевой администрации

Лучшие казачьи учреждения выбирают на Кубани. В ежегодном краевом конкурсе участвуют детские сады, школы и кадетские корпуса, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В частности, в учреждениях оценивают организацию воспитательного и образовательного процессов, методики преподавания. В том числе проверяют участие в тематических мероприятиях, а также внеурочную деятельность учащихся - количество секций и кружков.

Итоги конкурса станут известны уже в конце ноября. Победителей наградят дипломами и призами.

- Подобные конкурсы повышают уровень и качество казачьего образования на Кубани. В крае открыто 4947 казачьих классов, также работают 70 школ и 27 детских садов. В ближайшее время такой статус приобретут еще 3 детских сада – в Анапе и Тимашевском районе, - подчеркнул заместитель главы края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Всего в регионе по программе казачьего образования обучаются почти 102 тысячи человек, в семи кадетских корпусах - 1325 воспитанников.