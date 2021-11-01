Две новые кандидатуры назначили на должности в администрации Сочи

Кадровые перестановки проведены в администрации Сочи Фото: пресс-служба мэрии города-курорта

Две новые кандидатуры назначены на должности в администрации Сочи. Так, Николай Бескровный, ранее занимавший должность главы Адлерского района, стал заместителем главы города в отрасли ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, управления цен и тарифов. О кадровых перестановках сообщает пресс-служба Сочи.

- Главой администрации Адлерского района назначен бывший директор департамента по взаимодействию с правоохранительными органами Виктор Хрущев, - говорится в сообщении пресс-службы.

Николай Бескровный занимал должность главы администрации Адлерского района с ноября 2020 года.