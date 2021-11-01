Мониторинговые группы составили 14 протоколов за нарушения антиковидных мер в Сочи

14 протоколов составлено в Сочи за нарушение антиковидных требований Фото: пресс-служба администрации города

Мониторинговые группы составили 14 протоколов за нарушение антиковидных мер в Сочи. Административные акты выписаны за минувшие выходные. Выполнение новых ограничений обсудили накануне на планерном совещании под председательством мэра Алексея Копайгородского.

Так, 5 протоколов оформлены для досуговых мест, в частности, общепитов. Здесь нарушены требования по проверке QR-кодов и соблюдению масочного режима. Еще 9 актов составлено для водителей общественного транспорта.

Кроме того, рассмотрен вопрос и подготовки к зимнему сезону. Всего в Сочи ожидают загруженность около 80-90%.

– В Сочи находятся 110 тысяч туристов, а продажи туров на новогодние праздники уже превышают 51%. В начале января планируем принять около 250 тысяч человек. В сложившихся условиях важно в том числе сохранить стабильную эпидемиологическую работу на курорте. Городской оперативный штаб будет работать в составе краевого координационного штаба, - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Всего в городе туристов готово принять 141 место размещения для отдыха.