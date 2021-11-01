Полеты из Краснодара в Дубай возобновятся 2 ноября

Из Краснодара теперь снова можно улететь в Дубай Фото из архива КП

Авиасообщение между Краснодаром и Дубаем возобновится 2 ноября. Полеты были временно прекращены в марте 2020 года из-за эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Краснодара имени Екатерины II.

Так, рейсы будут осуществляться по вторникам и субботам. Время вылета из краевого центра – в 02:50, время прибытия в Дубай – 8:10. Обратно воздушное судно отправится в 22:15 и приземлится в Краснодаре в 1:50. Продолжительность полета составляет 4 часа 20 минут.

Отметим, что авиасообщение между Краснодаром и Дубаем станет 25-м направлением из краевого центра. Из аэропорта, в частности, можно улететь в города Германии, Сербии, Греции, Кипра, Киргизии, Узбекистана, Армении, Египта, Азербайджана, Турции и ряд других.