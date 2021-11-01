Вениамин Кондратьев высказался о необходимости вакцинироваться туристам

Вениамин Кондратьев: "Мы рады каждому отдыхающему, но вакцинированному". Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев рассказал в интервью «Интерфаксу» об эпидемиологической обстановке на курортах Краснодарского края, а также высказался о необходимости вакцинации для туристов.

- Защититься от коронавируса и вернуться к прежней жизни поможет только вакцинация. И сегодня нам необходимо наращивать ее темпы. Поэтому меры, которые сегодня принимаются в крае – сбалансированы, - отметил Вениамин Кондратьев в своем интервью для «Интерфакса».

Кроме того, губернатор подчеркнул, что санаторно-курортная отрасль в регионе продолжает работать, въезд на курорты - открыт. Однако заселяться в отели, а также посещать кафе и рестораны могут только привитые отдыхающие.

– Моя задача не запретить въезд на курорты края, а ограничительными мерами лишь подтолкнуть людей к вакцинации. Мы рады каждому отдыхающему, но вакцинированному, – заявил Вениамин Кондратьев.

Напомним, с 1 ноября в Краснодарском крае введены новые коронавирусные ограничения.