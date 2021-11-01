ВТБ Лизинг начал финансировать приобретение автобусов с пробегом

ВТБ Лизинг расширил продуктовое предложение и начал финансировать приобретение в лизинг пассажирского автотранспорта с пробегом. Клиентам теперь доступны для оформления в финансовый лизинг городские автобусы и микроавтобусы. Запуск продукта нацелен на создание более комфортных условий для обновления автопарков, работающих на городских маршрутах. Компания отмечает высокий потенциальный спрос по данному предложению и также видит возможности для дальнейшего развития в сегменте техники б/у.

ВТБ Лизинг финансирует подержанные автобусы на условиях аванса от 15%. Транспортные средства, произведенные в Европе, США, Корее и Японии (левый руль) и СНГ, доступны для оформления на срок от 1 до 5 лет. Для лизинга доступны городские автобусы длиной 7,5 - 9,5 м вместимостью до 65 мест, автобусы длиной 5,0 - 7,5 м вместимостью до 40 мест и микроавтобусы длиной до 5 м вместимостью до 10 мест на бензиновом и дизельном топливе.*

При приобретении в лизинг туристического автобуса Mercedes-Benz Sprinter 2019 года выпуска стоимостью 4 500 000 рублей ежемесячный платеж составит 85 476 рублей при условии финансовой аренды на пять лет и авансе 15%. Стоимость владения техникой для клиента будет выгоднее до 40% за счет налоговых преференций в лизинге. В течение срока финансовой аренды предприятие сможет получить вычет по налогу на добавленную стоимость до 20% со всех платежей, а также уменьшить налог на прибыль в таком же размере за счёт отнесения лизинговых платежей на расходы.**

«ВТБ Лизинг всегда отвечает на запросы клиентов, спрос на лизинг техники б/у сейчас высок, поэтому мы приняли решение финансировать приобретение подержанных автобусов. ВТБ Лизинг стремится создать лучшие условия для обновления автопарков и способствовать развитию комфортной среды для жителей нашей страны. Оформляя в финансовую аренду автобусы с пробегом, транспортные предприятия могут выбрать оптимальные условия сделки исходя из возможностей бизнеса: с минимальным авансом, минимальными ежемесячными платежами или без переплат за лизинг»,— отмечает Артём Киселёв, директор по продажам продуктов автолизинга ГК ВТБ Лизинг.

*Кроме городских, междугородних, туристических автобусов длиной 9,5 - 12 метров и вместимостью до 110 мест, сочлененных автобусов длиной 12 метров, а также специальных автобусов с электрическим, газовым, смешанным типом двигателя.

** Расчет приведен для автобуса Mercedes-Benz Sprinter 2019 года выпуска (вместимость до 19 мест) стоимостью 4 500 000 рублей. Аванс 15%, ежемесячный платеж 85 476 рублей, срок лизинга 60 месяцев. Экономия на налогах доступна для компаний на общей системе налогообложения (ОСН). Указанный расчет является предварительным, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ.