Более 250 млн рублей задолженности по зарплате выплатили предприятия Кубани в 2021 году

Заседание комиссии по мерам, направленным на погашение организациями долгов по зарплате Фото: пресс-служба краевой администрации

Более 250 миллионов рублей задолженности по зарплате выплатили предприятия Кубани в текущем году. Показатель с начала 2021 уменьшился на 2%. Такие данные озвучены накануне на заседании комиссии по мерам, направленным на погашение организациями долга перед работниками.

В частности, наибольшие долги по зарплате отмечены в Краснодаре, Сочи, Темрюкском и Славянском районах. Это касается предприятий строительного комплекса, дорожного и сельского хозяйства, промышленности. На совещании первый вице-губернатор Игорь Галась поручил в течение недели разработать варианты решения проблемы.

Кроме того, отмечено, что в регионе работает горячая линия, по которой можно сообщить о трудовых нарушениях.

– Это позволяет своевременно реагировать при поступлении информации о нарушении трудового законодательства. С начала года принято 190 обращений от граждан. Они направлены для рассмотрения в государственную краевую инспекцию труда и администрации муниципалитетов, – отметил заместитель министра экономики региона Данил Богданов.