Спасатели Сочи трижды оказывали помощь жителям и туристам на прошедших выходных

Спасатели ЮРСПО Сочи трижды оказывали помощь жителям и туристам на прошедших выходных. Все пострадавшие вовремя найдены и госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба южного регионального поисково-спасательного отряда.

Так, накануне авто такси съехало во двор частного дома. В результате пострадал водитель Volkswagen, которому понадобилась помощь спасателей.

- Сотрудники ЮРСПО обесточили транспорт, на носилках транспортировали из салона автомобиля пострадавшего 23-летнего сочинца к дороге и передали его медикам, - говорится в сообщении пресс-службы.

Днем ранее помощь понадобилась мужчине, сорвавшегося со скального уступа. Он прогуливался в районе водопада Поликаря и оступился. При падении пострадавший травмировал голеностоп и голову, ему понадобилась помощь в транспортировке.

Кроме того, без спасателей не обошлась и заблудившаяся в лесу женщина в районе села Воронцовка. Пропавшую нашли через несколько часов с помощью мигалок звуковых сигналов и привлечения кинологов. Медицинская помощь женщине не потребовалась.