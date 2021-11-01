Вениамин Кондратьев: Кубань должна оставаться курортом и не превратиться в один сплошной спальный район

По мнению губернатора Кубани, край не должен превратиться в сплошной спальный район Фото: admkrai.krasnodar.ru

Вениамин Кондратьев накануне рассказал в интервью «Интерфаксу» о градостроительстве Краснодарского края. По слова губернатора, курортная Кубань не должна превратиться в сплошной спальный район.

- В курортных городах края много строят, это бизнес, он должен развиваться. Но и нам необходимо сделать все, чтобы Краснодарский край оставался курортом и не превратился в один сплошной спальный район, - подчеркнул Вениамин Кондратьев. - Представьте, люди с разных концов страны приезжают посмотреть на море, пальмы, горы, а здесь то же самое - высотки из бетона и стекла. Поэтому на курортах разрабатываются новые генпланы с требованиями по этажности и плотности застройки. Их делают профессионалы из питерского института градостроительства. В первую очередь, они занимаются ведущими курортами – Анапа, Геленджик, Сочи.

В планах, в частности, укажут оборудованные зеленые зоны и территории с особыми условиями использования, распределят участки для новых парков, скверов и соцобъектов.

Отметим, что в крае изменились условия строительства. Так, в крае вместо точечной застройки здания возводят комплексно вместе с социальными объектами.