Более 62 тысяч кубанцев обследовались в мобильных медкомплексах края с начала года

В регионе диспанцеризацию в мобильных пунктах прошли более 62 тысяч человек Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 62 тысяч жителей Кубани обследовались в медучреждениях с начала года. Всего в регионе их насчитывается 24, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Мобильные пункты выезжают и работают во многих хуторах и станицах, отдаленных от крупных медицинских организаций. Это позволяет своевременно обследоваться и раньше начать лечение в случае заболеваний. Жители, в частности, могут пройти УЗИ, ЭКГ, флюорографию и маммографию, сдать анализ крови и измерить артериальное давление. Помимо диспанцеризации, в мобильных пунктах можно сделать прививку от COVID-19.

Всего с начала текущего года мобильные пункты совершили свыше 2,7 тысяч выездов, а в регионе благодаря медицинским комплексам обследовались более 62 тысяч человек.