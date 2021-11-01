Около 55 млн евро поступило в экономику Кубани от немецких инвесторов в течение пяти лет

Выставка «Мастера России: сделано по-немецки» Фото: пресс-служба администрации региона

Около 55 миллионов евро поступило в экономику Кубани от немецких инвесторов. Средства получены краем за последние пять лет. Такие данные озвучены на выставке «Мастера России: сделано по-немецки», посвященной достижениями немецкого бизнеса.

– Кубанский и немецкий бизнес имеют теплые отношения. За последние пять лет инвесторы вложили в экономику края порядка 55 миллионов евро. В компаниях с немецким капиталом работают более 2 тысяч кубанцев: мы будем и дальше создавать комфортные условия для иностранного бизнеса, готового инвестировать в Краснодарский край, - отметил глава региона Вениамин Кондратьев.

– За первые полгода наши компании вложили 1 млрд 400 млн евро в экономику России, сформировался многолетний опыт сотрудничества. Руководство подчеркивает креативность русских сотрудников, умение найти выход из разных положений. Успех – в объединении немецкой педантичности и российской инженерной мысли, – св свою очередь, отметил глава Представительства немецкой экономики в России Маттиас Шепп.

Напомним, выставка «Мастера России: сделано по-немецки» - одно из мероприятий года «Экономика и устойчивое развитие» 2020-2022. Она расположена на площади им. А.С. Пушкина в Краснодаре, где можно ознакомиться с фотографиями продукции, технологий и достижений немецких компаний, работающих в России.