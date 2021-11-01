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Происшествия1 ноября 2021 18:00

Легковушка столкнулась с грузовым авто в Туапсинском районе Кубани

В ДТП погиб водитель ВАЗ-2107
Светлана ОВДЕЙ
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Водитель легкового авто скончался до приезда медиков Фото: Сергей ГАПОН

Водитель легкового авто скончался до приезда медиков Фото: Сергей ГАПОН

Лобовое столкновение легковушки и грузового авто накануне произошло в Туапсинском районе Кубани. В результате ДТП погиб водитель ВАЗ-2107. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД по Туапсинскому району.

Так, накануне ВАЗ-2107 ехал со стороны Краснодара в направлении Джубги. Легковое авто выехало на встречку, где в это время передвигался грузовой автомобиль Volvo. В результате произошло лобовое столкновение, от полученных травм водитель ВАЗ скончался до приезда медиков.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что легковушка столкнулась с деревом в Гулькевичском районе Кубани. В результате ДТП водитель погиб.