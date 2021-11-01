Агитационный противокоронавирусный ролик по мотивам комедии Гайдая сняли в Адыгее

Актрисы, снявшиеся в ролике, тоже прошли полный курс вакцинации. Фото: скриншот

Сотрудники Уляпского сельского Дома культуры республики Адыгея сняли агитационный ролик, пропагандирующий вакцинацию от коронавируса. За основу взяли бессмертную комедию Леонида Гайдая «Кавказская пленница». По сюжету медицинские работники на мотоцикле приезжают в закрытый на карантин Дом культуры, где застают всего трех работников. Образы знаменитой троицы Труса, Бывалого и Балбеса воплотили сотрудницы Уляпского ДК Мерчанова Сусана, Докшокова Елена и Уракова Зарина. Все трое получили свою дозу вакцины от COVID-19, причем и в реальной жизни тоже.

- Это было коллективное решение. У нас весь коллектив прошёл вакцинацию. Большинство из нас переболели, к счастью в лёгкой форме. Никто не застрахован от этой болезни. Данный ролик больше информационный. Учитывая настрой людей, как относятся к вакцинации, мы решили преподнести это в юмористической форме, - рассказали авторы короткометражки «КП-Кубань».

В конце ролика информация том, что QR-код становится доступным на портале «Госуслуги» сразу же после вакцинации.

Напомним, санитарные врачи эпидобстановку в Адыгее называют одной из тяжелых в стране. За 1.11.21 в республике зарегистрированы 79 новых случаев заражения коронавирусом. В инфекционном госпитале скончались четыре пациента. По решению главы Адыгеи Мурата Кумпилова введены ограничительные противокоронавирусные меры. В «красных зонах» больниц республики разворачивают дополнительные ковид-койки.