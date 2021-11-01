Дожди, ветер и грозы ожидают Кубань 2 ноября

Кубань ждет дождливая и ветреная погода Фото: Евгения ГУСЕВА

Антициклон, который господствовал в регионе последние дни сменится циклоническим вихрем, передает Центр по гидрометеорологии и мониторингу среды.

Если ночью в регионе будет преимущественно без осадков, а температура будет колебаться между + 6-8 градусами, то уже утром 2 ноября кубанцев ждут дожди с грозами. Но, несмотря, на обильные осадки, днем будет достаточно тепло, + 15-17 градусов.

Ветер 4-9 м/с, временами его порывы будут усиливаться до 10-12 м/с