79% населения Краснодара уже приняли участие в переписи населения

Волонтер обходит жилые дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре в рамках Всероссийской переписи уже опрошено 79% населения, 15,8 % из них – заполнили анкету на портале «Госуслуги». По этим показателям, кубанская столица – лидер в регионе. Для координации вопросов, связанных с организацией переписи, по указанию и.о. мэра Краснодара Андрея Алексеенко, в краевом центре создан штаб. До конца кампании остались две недели, за которые предстоит довести показатели до 100%.

- Сейчас же по учетным карточкам полиции у нас уже 1,7 миллиона человек. Десять лет назад было всего 832 тысячи. Это означает, что Краснодар уже сейчас фактически стал одним из крупнейших городов страны. Теперь нужно это подтвердить официально. Людям нужно как можно более доходчиво объяснить, что от статуса зависит многое. Хочешь детский сад, поликлинику, парк или спорткомплекс в шаговой доступности? Пройди перепись, — пояснил свою позицию Андрей Алексеенко.

Перепись впервые проходит в цифровом формате. Ранее самостоятельно заполнить анкету на Госуслугах можно было до 8 ноября, но сейчас эту возможность продлили до 14 ноября. Около 2 тысяч переписчиков обходят многоквартирные дома и частый жилой сектор краевого центра. Все участники кампании прошли полную вакцинацию от коронавируса и снабжены антисептиками, масками и перчатками.