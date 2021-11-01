Незаконно возведенные гостиницы сносят в Анапе

В Анапе сносят незаконные гостиницы. Фото: пресс-служба администрации Анапы

В Витязево сносят очередные самострои. Незаконно возведенные гостиницы на улице Просторной и в проезде Гиацинтовом выявили во время мониторинга сотрудники управления муниципального контроля мэрии Анапы. Материалы были переданы в суд, где было вынесено решение об их сносе, сообщили в администрации курорта.

Собственники зданий не стали дожидаться, когда к ним на участки приедет спецтехника и приступили к сносу самостоятельно. На месте работают представители службы судебных приставов и муниципального контроля.