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Общество1 ноября 2021 19:52

Незаконно возведенные гостиницы сносят в Анапе

Собственники не стали дожидаться судебных приставов и приступили к демонтажу сами
Евгения ХАЛИКОВА
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В Анапе сносят незаконные гостиницы. Фото: пресс-служба администрации Анапы

В Анапе сносят незаконные гостиницы. Фото: пресс-служба администрации Анапы

В Витязево сносят очередные самострои. Незаконно возведенные гостиницы на улице Просторной и в проезде Гиацинтовом выявили во время мониторинга сотрудники управления муниципального контроля мэрии Анапы. Материалы были переданы в суд, где было вынесено решение об их сносе, сообщили в администрации курорта.

Собственники зданий не стали дожидаться, когда к ним на участки приедет спецтехника и приступили к сносу самостоятельно. На месте работают представители службы судебных приставов и муниципального контроля.