Возбуждено уголовное дело после инцидента с телом умершей женщины в Тимашевске

Получив отказ в морге, сотрудник ритуального агентства привез труп к городской администрации. фото: стоп-кадр из видео

По материалам прокурорской проверки в Тимашевске возбуждено уголовное дело по факту инцидента с трупом женщины, который привезли к дверям районной администрации.

Как объяснили в прокуратуре, предприниматель, оказывающий ритуальные услуги, сначала должен был отвезти тело в морг для установления причины смерти. Однако там по причине выходного дня ему отказали в проведении вскрытия. Тогда он, без согласования с родственниками, доставил труп к районной администрации, где смог добиться транспортировки усопшей женщины в морг Тимашевской районной больницы.

Прокуратура отреагировала на скандал и инициировала проверку, по результатам которой возбуждено уголовное дело по статье надругательство над телами умерших. Ход и результаты расследования поставлены на контроль.

Также внесено представление начальнику краевого бюро СМЭ.