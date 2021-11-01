Немецкие участники конференции оценили потенциал Краснодарского края. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре прошла российско-германская конференция, посвященная вопросам развития сельского хозяйства. Как сообщили в администрации Краснодарского края, в мероприятии принял участие глава региона Вениамин Кондратьев.

– Кубань является лидером сельскохозяйственного производства. Около 7% всей сельхозпродукции производят в регионе. Для баланса нам нужно сохранить и высокодоходные культуры и не навредить плодородию земли. Чтобы производить экологическую продукцию, мы должны думать о применении современных биопрепаратов. Для этого нужны надежные партнеры, в том числе представители немецкого предпринимательства, ценящие качество на всех этап производства, – рассказал Вениамин Кондратьев.

Высокий потенциал Краснодарского края как партнера отметили немецкие участники конференции. В Кубань инвестируют крупные немецкие предприятия, которые создают экологичные производства.