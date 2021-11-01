Руководитель департамента информполитики Кубани поддержала премию «Настоящие люди»

Галина Жукова

Руководитель департамента информационной политики Краснодарского края Галина Жукова поддержала премию «Настоящие люди». Это - акция радио «Комсомольская правда» - Краснодар». Премия «Настоящие люди» - о героях среди нас, о тех, кто не прошел мимо чужой беды, кто помогает, спасает, поддерживает.

- Здорово, что «Комсомолка», как истинно народное издание, обращает внимание на такие моменты, благодарна «КП» за такой замечательный проект, всегда интересно читать о героях, узнавать о них, и видеть, что среди нас огромное количество интересных, добрых, отзывчивых, решительных людей, которые каждый день делают добро и улучшают нашу жизнь, - сказала руководитель департамента информационной политики Кубани Галина Жукова.

Напомним, премия радио "КП" - Краснодар" (91.0 FM) стартовала в марте 2021 года, заявки на участие принимаются до 8 ноября. В шорт-лист премии попали врачи, волонтеры, полицейские и даже дети.

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