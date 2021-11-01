Обременения на частные домовладения жителей Геленджика появились из-за сбоя в системе Россреестра

В администрации Геленджика обещают рассмотреть все заявления от горожан Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Геленджика изучили все заявления, которые поступили в администрацию в связи с началом общественных обсуждение Генерального плана курорта. Документ стал причиной скандала и вызвал критику местного населения. 1 ноября мэр Геленджика Алексей Богодистов пояснил некоторые самые скандальные моменты.

Так, по словам градоначальника, больше всего вопросов поступило с изменением функционального зонирования в проекте генерального плана. Дома людей оказались не в зоне ИЖС.

- Моя позиция такая - там, где затронуты интересы наших жителей, максимально сохраним зоны в первоначальном виде. Губернатор поддерживает данное решение, не может быть принят генеральный план развития города без учёта мнения людей. Повторюсь, зоны ИЖС в большинстве случаев останутся со своим прежним назначением, - объяснил глава курорта Алексей Богодистов.

Также людей возмутили обременения на домовладения, о которых они внезапно узнали из выписок ЕГРН. Как выяснили чиновники, это произошло из-за сбоя в электронной системе Росреестра. В ближайшее время техническая ошибка будет устранена. Что касается домов, которые попали в зоны подтопления. Если здание проектировали и возводили с учетом всех инженерных требований, то они могут располагаться в таких зонах.

Обсуждение продлится до 16 ноября. После документ будет отправлен на доработку. Исправленный вариант еще раз обсудят с жителями и уже после этого Генплан будет утвержден.