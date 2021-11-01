В Армавире обрушилась кровля в здании во время пожара

В Армавире горит одноэтажное здание. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

В Армавире крупный пожар. Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Армавирского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России в 20.22. По словам очевидцев, полыхала местная база. Прибывшее на место подразделение пожарной службы установило, что огнем охвачено одноэтажное здание площадью 300 кв.м.

Из-за угрозы распространения и обрушения кровли в горящем здании к месту чрезвычайного происшествия были направлены дополнительные силы.

В 21.15 пожарным удалось локализовать пожара на площади 400 м2.

В ликвидации участвовали 49 человек личного состава и 17 единиц техники.

Пожар находится под особым контролем Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.