Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия1 ноября 2021 22:28

В Армавире ликвидировали крупный пожар

Во время пожара в здании рухнула кровля
Евгения ХАЛИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Армавире сгорела база. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

В Армавире сгорела база. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

В Армавире потушили крупный пожар. Полыхала городская база. Как сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сообщение о возгорании поступило дежурному Армавирского пожарно-спасательного гарнизона МЧС в 20.22. Огнем была охвачено площадь 300 кв.м. За час огонь распространился еще на 100 кв.м и рухнула кровля здания.

К месту чрезвычайного происшествия были направлены подразделения местного пожарно-спасательного гарнизона. В 21.53 пожарным удалось ликвидировать пожар. Продолжается проливка конструкций здания, чтобы предотвратить повторное возгорания

Всего к ликвидации возгорания были привлечены 49 человек личного состава и 17 единиц техники.

В Армавире крупный пожар. Видео: ГУ МЧС по Краснодарскому краю