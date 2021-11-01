В Армавире ликвидировали крупный пожар

В Армавире сгорела база. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

В Армавире потушили крупный пожар. Полыхала городская база. Как сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сообщение о возгорании поступило дежурному Армавирского пожарно-спасательного гарнизона МЧС в 20.22. Огнем была охвачено площадь 300 кв.м. За час огонь распространился еще на 100 кв.м и рухнула кровля здания.

К месту чрезвычайного происшествия были направлены подразделения местного пожарно-спасательного гарнизона. В 21.53 пожарным удалось ликвидировать пожар. Продолжается проливка конструкций здания, чтобы предотвратить повторное возгорания

Всего к ликвидации возгорания были привлечены 49 человек личного состава и 17 единиц техники.